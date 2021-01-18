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بعد إصابته بكورونا.. زوجة يزبك وهبة: مش قادرة كون سند لسند البيت

Lebanon 24
18-01-2021 | 09:00
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عبّرت بولين وهبة، زوجة الإعلامي يزبك وهبة، بحسرة عن الفترة القاسية التي يعيشها الناس في لبنان جراء الإصابات بفيروس كورونا.

 

وكتبت بولين وهبة على حسابها على "تويتر": "شو قاسية هالفترة.. مش قادرة كون سند لسند البيت والعمر".

 

 

وأعاد زوجها الإعلامي يزبك وهبة نشر تغريدة زوجته عبر حسابه.

 

وكان يزبك الذي أصيب مؤخرا بكورونا غرّد أمس عبر تويتر عن تجربته في المستشفى وقال:"أدمعت عيناي، ما أصعبها... في الغرفة جنب غرفتي شقيقة تصرخ وتقول لأختها الصبية المصابة بكورونا (تعاني مرضاً مزمناً)، ما تموتي هلق، خليكِ معي، بعدما توقّف قلبها لثوانٍ، هرع فريق التمريض وطبيبة الإنعاش، نقلوها الى العناية.. ..كورونا اللعينة".

 
 
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