بعد إصابته بكورونا.. زوجة يزبك وهبة: مش قادرة كون سند لسند البيت

عبّرت بولين وهبة، زوجة الإعلامي يزبك وهبة، بحسرة عن الفترة القاسية التي يعيشها الناس في لبنان جراء الإصابات بفيروس كورونا.

وكتبت بولين وهبة على حسابها على "تويتر": "شو قاسية هالفترة.. مش قادرة كون سند لسند البيت والعمر".

شو قاسية هالفترة..مش قادرة كون سند لسند البيت والعمر🙏 @YazbekWehbe — pauline wehbe (@wehbe_pauline) January 17, 2021

وأعاد زوجها الإعلامي يزبك وهبة نشر تغريدة زوجته عبر حسابه.

وكان يزبك الذي أصيب مؤخرا بكورونا غرّد أمس عبر تويتر عن تجربته في المستشفى وقال:"أدمعت عيناي، ما أصعبها... في الغرفة جنب غرفتي شقيقة تصرخ وتقول لأختها الصبية المصابة بكورونا (تعاني مرضاً مزمناً)، ما تموتي هلق، خليكِ معي، بعدما توقّف قلبها لثوانٍ، هرع فريق التمريض وطبيبة الإنعاش، نقلوها الى العناية.. ..كورونا اللعينة".