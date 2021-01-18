فنون ومشاهير

مفاجأة عن جثمان حليم يكشفها نجل شقيقه: هذا ما وجدنا عندما فتحنا قبره (فيديو)

Lebanon 24
18-01-2021 | 21:00
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كشف محمد شبانة نجل شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ عن مفاجأة حول جثمان العندليب الأسمر، وهي أنه لم يتحلل رغم مضي 31 عاما على دفنه.
 
 


وأضاف في حوار مع "تلفزيون اليوم السابع" تفاصيل عدم تحلل جثمان العندليب، حيث قال: "ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبد الحليم بسبب المياه الجوفية، وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما".

وتابع: "نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون القبر.. لقيتهم بيقولي لازم تنزل علشان تشوف بعينك"، مضيفا: "نزلت وشفت حاجة جميلة، وهي أن عمي عبد الحليم نايم بشعره الأسود وخدوده وأنفه وأذنيه وكل حاجة زي ما هي سليمة متحللتش".

وأكد أنه سيتم طرح مذكرات صوتية قريبا للعندليب، يذكر فيها أسباب عدم زواجه من سعاد حسني وبدايته معها، وقصص حبه جميعا، وعلاقاته ببليغ حمدي وعبد الوهاب وغيرهما.
المصدر: روسيا اليوم
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