نانسي عجرم من الحجر المنزلي: تعبانين من المجهول والمسؤولون مشغولون بأمور أخرى

تعليقاً على الوضع في لبنان، قالت الفنانة نانسي عجرم من الحجر المنزلي عبر لقاء عن بُعد مع الـ LBCI إنه من الصعب إيجاد جواب عن السؤال: إلى أين؟ وأنه لا أحد يعلم ما ستنتهي به الأمور.

وتابعت: "ما فيي أوصف أدي تعبانين مش من القعدة بالبيت والإجراءات الوقائية ولكن من مجرد التفكير بمصير مجهول لا نعلم عنه شيئا".

وأضافت نانسي أن الجميع خائف ويفتقد الأمان، هذا بخلاف أن مصير لبنان بأيدي عدد من الفئات وليس فئة واحدة.

وأشارت إلى أن المرحلة صعبة جداً خاصة للذين يعانون أزمة معيشية، ويجب حماية الجميع خاصة أن الدولة مقصرة.

وأضافت نانسي أن المسؤولين مشغولون بأمور أخرى لا علاقة للشعب بها ولا تحمي الشعب اللبناني.

وشدّدت نانسي على أهميّة الالتزام الكامل بالحجر المنزل، "وبالرغم من صعوبة الحالة الاقتصادية، يجب علينا أن نحمي بعضنا البعض لكي نحمي أنفسنا".