تداعيات حفل رأس السنة تتفاعل.. وهذا ما قاله ملحم زين عن عدد الاصابات!

ردّ الفنان ملحم زين على الهجوم الكبير الذي تعرّض له عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إحيائه حفل ليلة رأس السنة في ظل تزايد عداد إصابات كورونا.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" كتب ملحم: "الدولة سمحت بحفلات راس السنة والتزمنا بإجراءت الدولة... كذب وظلم وإفتراء خبرية ال ٢٥ حالة كورونا بالحفلة وتحديد رقم المصابين ببيّن كذب الخبر لأنه طلع الخبر بعد أقل من عشر ساعات يعني اللي سهروا بعدهم نايمين وما حدا عمل فحص.. أنا دايماً بشوف اللي بيحبوني ناس بتفهم ومحترمة وبتقدّر صح".

الدولة سمحت بحفلات راس السنة والتزمنا بإجراءت الدولة...كذب وظلم وإفتراء خبرية ال ٢٥ حالة كورونا بالحفلة وتحديد رقم المصابين ببيّن كذب الخبر لأنه طلع الخبر بعد أقل من عشر ساعات يعني اللي سهروا بعدهم نايمين وما حدا عمل فحص...أنا دايماً بشوف اللي بيحبوني ناس بتفهم ومحترمة وبتقدّر صح — Melhem Zein (@melhem_zein1) January 17, 2021