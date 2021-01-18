هؤلاء هم نجوم "للموت" لرمضان 2021

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "أولاد آدم" في رمضان الفائت، تتحضّر شركة Eagle Films لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "للموت" مع المخرج المتميّز فيليب أسمر والكاتبة نادين جابر، في عمل من ٣٠ حلقة، يقدم مادة درامية مختلفة بمضمونها وطرحها لقصة غريبة من نوعها، وتعتمد على طرح قضايا اجتماعية حساسة في إطار دراميّ يخطف الأنفاس، عن الجشع والسلطة والمال مقابل الحرمان والظلم والطبقية وكل ما يولّده هذا التناقض الكبير بين العالمين. ماضٍ قاسٍ يلاحق شخصياتنا ليحكم عليها ويحاكمها في مستقبل غير مستقرّ المعالم.وقد اختار المنتج جمال سنان إلى جانب النجمتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة نخبة من أبرز الأسماء اللبنانية والعربية، كالنجوم باسم مغنية وخالد القيش ومحمد الأحمد والكبيرة صباح الجزائري.وقد انضمّ إليهم أيضاً كل من فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندى كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي، ريان حركة وغيرهم.العمل يُعد من أبرز إنتاجات الشركة للعام ٢٠٢١ وترصد له الشركة المنتجة كل الإمكانات المتاحة تحضيراً وتنفيذاً.