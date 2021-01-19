فنون ومشاهير

طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)

Lebanon 24
19-01-2021 | 08:30
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نشر الممثل ومقدّم البرامج طوني أبو جودة عبر حسابه على "انستغرام" صوراً مع ابنته ليا وذلك احتفالا بعيد ميلاده في المنزل، والذي صادف في الـ 16 كانون الثاني الجاري.

 

ونشر أبو جودة أكثر من صورة من أجواء عيد الميلاد الهادئ في ظل الاقفال العام الذي يشهده لبنان نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.  

 

A post shared by Tony Abou Jaoudeh (@tony_aboujaoude)


 

يُشار إلى أن طوني أبو جودة كان قد انفصل عن زوجته مقدمة البرامج كارلا حداد بعد 16 عاماً من الزواج ولهما ابنة وحيدة تدعى ليا.

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