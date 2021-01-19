هذا لوك عابد فهد في رمضان 2021.. هل سيجسّد دور الوليد بن طلال؟

كتبت صحيفة "الأخبار": حمّس عابد فهد متابعيه لترقبه في مسلسل "250 غرام" (كتابة ناديا الأحمر وإخرج محمد لطفي) الذي تنتجه شركتا "غولدن لاين" و "آي سي ميديا"، وسيعرض في رمضان 2021.

فقد نشر النجم أول صورة له من كواليس العمل الدرامي الذي يصوّر في أبو ظبي، معلناً عن دخوله السباق بكل ثقة. وقد لفت الانتباه بالستايل الذي يطل به، وقد شبّهه بعضهم برجل الاعمال السعودي الوليد بن طلال.

لم يكتب فهد أي تعليق على الصورة، تاركاً الحرية لمتابعيه لإعطاء رأيهم باللوك الجديد الذي يعتمده ويقوم على النظارات الطبية والشعر الاسود مع الذقن الخفيفة. هذا الستايل أوحى بأن النجم سيطل بشخصية جدية.



في هذا السياق، بات معروفاً أن الممثلة كارين رزق الله ستقف إلى جانب فهد في المشروع الدرامي الجديد. وتتكتم شركتا الانتاج عن أي تفاصيل تتعلق بسيناريو المسلسل، على أن تكشف قريباً القنوات التي ستعرضه.

على الضفة نفسها، يتردد في الاوساط أن شركتي "غولدن لاين" و "آي سي ميديا"، ستكملان تعاونهما مع قناة Lbci (بالتوازي مع تعاونهما شبكة "أبو ظبي") في شهر الصوم المنتظر، وستحط أعمالهما على المحطة.