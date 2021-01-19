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فنون ومشاهير
إدخال ممثل لبناني قدير إلى المستشفى بعد تدهور وضعه بسبب كورونا
Lebanon 24
19-01-2021
|
11:57
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أُدخل الممثل فادي ابراهيم الى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة إصابته بفيروس الكورونا.
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