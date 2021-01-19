فنون ومشاهير

إدخال ممثل لبناني قدير إلى المستشفى بعد تدهور وضعه بسبب كورونا

Lebanon 24
19-01-2021 | 11:57
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أُدخل الممثل فادي ابراهيم الى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة إصابته بفيروس الكورونا.

 
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فادي ابراهيم

كورونا

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