"تعبنا فرض قوة وصواريخ".. ماذا قصد راغب علامة بهذه التغريدة؟

علّق السوبر ستار راغب علامة على وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض ومغادرة الرئيس دونالد ترامب، بعدما وصف فترة رئاسته بالنحس والسواد على الكرة الأرضية.

وتأمّل راغب في تغريدة له عبر "تويتر" أن تكون حقبة بايدن خيراً، وكتب: "عندي سؤال؟ اليوم ترامب بيفلّ مع النحس والسواد الذي اتى معه على الكرة الأرضية! هل نتأمّل خيراً مع وصول الرئيس بايدن الى البيت الأبيض؟ ".

وأضاف: "والله اشتقنا للإنسانية على الأرض وتعبنا فرض قوة وتهديد وصواريخ وأسلحة ونووي !! نريد سلام ومحبة وفن وموسيقى ونوايا طيبة من الإنسان لأخيه الإنسان".