فنون ومشاهير

لهذا إنسحبت هيفا وهبي من "حرب أهلية"

Lebanon 24
19-01-2021 | 18:00
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كشف السيناريست مدحت العدل السبب الحقيقي لاعتذار الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن مشاركة النجمة المصرية يسرا بطولة مسلسل "حرب أهلية"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، نافيا وجود أي خلاف شخصي بين النجمتين كما تردد مؤخرا.
 
وأكّد العدل أن المسلسلات في العادة تعرض على أكثر من فنان وبناء على رؤيته الخاصة يقيم الدور فيقبل أو يرفض ولم تجد هيفا وهبي الدور مناسبا لها فرفضته ببساطة.
وأشار العدل أن قصة مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا يدور في إطار الدراما الاجتماعية مشيراً إلى أن الدراما الاجتماعية تحقق نجاحا كبيرا.
الجدير ذكره أن شركة "العدل غروب" أشارت في وقت سابق أن هيفا إعتذرت عن المسلسل بسبب إرتباطها بحفلات غنائية في الولايات المتحدة الأميركية فضلا عن تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر.
 
 

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