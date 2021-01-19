لهذا إنسحبت هيفا وهبي من "حرب أهلية"

كشف السيناريست مدحت العدل السبب الحقيقي لاعتذار الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن مشاركة النجمة المصرية يسرا بطولة مسلسل "حرب أهلية"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، نافيا وجود أي خلاف شخصي بين النجمتين كما تردد مؤخرا.

وأكّد العدل أن المسلسلات في العادة تعرض على أكثر من فنان وبناء على رؤيته الخاصة يقيم الدور فيقبل أو يرفض ولم تجد هيفا وهبي الدور مناسبا لها فرفضته ببساطة.

وأشار العدل أن قصة مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا يدور في إطار الدراما الاجتماعية مشيراً إلى أن الدراما الاجتماعية تحقق نجاحا كبيرا.