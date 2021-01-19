فنون ومشاهير

سونغول أودان إلى منزلها بعد أسابيع من العلاج

Lebanon 24
19-01-2021 | 21:00
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شائعات عديدة انتشرت إزاء الحالة الصحية لسونغول أودان الشهيرة بـ"نور" بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا أثناء تصوير أحدث أعمالها الفنية بفيلمها السينمائي الجديد "أحبني كثيراً"، الذي تشارك به عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية التركية الجديدة، حيث قيل إنها نُقلت إلى المستشفى قبل أيام في حالة سيئة وتدهور حالتها الصحية فجأة، وشائعة عن تماثلها للشفاء، فتعددت الكثير من الأخبار عن حالة  "نور" نجمة الدراما التركية.


عودة للمنزل
فقد ذكرت التقارير الصحفية للمواقع الإلكترونية التركية أن سونغول أودان غادرت المستشفى قبل ساعات قليلة، وعادت إلى منزلها لتواصل العلاج بعد تحسن حالتها الصحية إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا بداية الشهر الحالي.
ولكن لا صحة لما يتردد عن تعرّضها للتنفس الصناعي في الأيام الماضية كما نشرت بعض الأخبار غير الصحيحة.


مسلسل وفيلم
وقبل أيام، بدأت وسائل السوشيال ميديا بنشر البرومو الرسمي لمسلسل "السيد شرف" الذي تشارك به سونغول أودان في موسم الشتاء الحالي عبر الشاشات التركية.
والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يُدعى السيد شرف تتحول حياته فجأة إلى فوضى ومليئة بالمشاكل، وتشارك سونغول في العمل عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية، كما لديها عمل سينمائي آخر بعنوان "أحبني كثيراً" حيث ينتظر  فريق عمله تعافيها لاستئناف التصوير في الفترة المقبلة لعرضه عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية التركية الجديدة خلال موسم 2021.
المصدر: نواعم
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