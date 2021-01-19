فنون ومشاهير

سعد لمجرّد يعود إلى التمثيل في 2021

Lebanon 24
19-01-2021 | 23:00
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ما زالت حملة المليار مشاهدة مستمرة عبر وسائل السوشيال ميديا لمصلحة الأغنية الشهيرة "إنت معلم" لسعد لمجرد، حيث كنا قبل أسابيع قد انفردنا من خلال نواعم بخبر وجوده في دبي للتحضير للعديد من المفاجآت الغنائية الخاصة بجمهوره العربي والتي سنكشف عنها أيضاً، كما سنكشف عن خطوة جديدة سيفاجأ بها الجمهور خلال عام 2021 بعد تأجيلها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.


حفلات جديدة
علمت "نواعم" أن لمجرد كان في دبي خلال الأيام الماضية للاتفاق على عدد من الحفلات الغنائية الضخمة، على أن يبدأ بها خلال الشهر المقبل وحتى موسم الصيف لعام 2021.
ليس هذا فحسب، بل يحضّر لمجرد للعديد من المفاجآت لجمهوره خلال عام 2021؛ حيث يتفق حالياً على عمل غنائي جديد باللهجة المصرية بعد نجاحه القوي بأغنيته الأولى باللهجة المصرية "عدى الكلام" التي تجاوزت الخمسين مليون مشاهدة عام 2020.


كليب جديد
ويحضر حالياً صاحب أغنية "إنت معلم" لكليبه الجديد في سرية تامة، حيث سيقدّم عملاً باللهجة الإسبانية للمرة الأولى خلال مشواره الغنائي.
وعلمت نواعم أن هناك نية لدى سعد لمجرد بالعودة إلى مجال التمثيل خلال هذا العام، حيث لديه أكثر من مشروع تمثيل أجّلها خلال الفترة الماضية لانشغاله بأعماله الغنائية، فالمعروف أن لديه مشروعاً درامياً عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية تأجّل العام الماضي بسبب التطورات التي طرأت على قضيته الشهيرة في الأراضي الفرنسية.
وكان لمجرد قد افتتح عام 2021 بكليبه الغنائي الأخير دويتو "الوجه الثاني" مع زهير البهاوي، حيث حقق ملايين المشاهدات بمجرد طرحه عبر اليوتيوب.
المصدر: نواعم
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