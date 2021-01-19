بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!



بعدما تفاقمت حالة الممثل القدير فادي ابراهيم الصحية، بسبب اصابته بفيروس كورونا، ونقله الى احدى المستشفيات حيث اُصيب بضيقٍ في التنفّس ما استدعى وضعه على آلة الأوكسجين، لا معلومات مؤكدة حول حالته الصحية بعد، على الرغم من تداول معلومات ان حالته مستقرة.

وطمأنت الممثلة غريتا عون محبي القدير فادي ابراهيم عليه، وقامت بنشر صورها معها وعلّقت: "فادي ابراهيم، الفنان الكبير، الإنسان الخلوق المحب الرائع مش بس حبيب قلبي وقلب كل الممثلين.. حبيب قلب الكل.

بحبّ طمّن محبّينو إنّو بفضل صلاة ومحبة الناس اله هوي بصحة جيدة..حمدالله ع كل شي، والله يحمي الجميع".