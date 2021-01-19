فنون ومشاهير

ممثل لبناني من داخل المستشفى.. "انتبهوا على حالكم كورونا مش هينة" (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2021 | 17:47
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بعدما أعلن الممثل ميشال أبو سليمان عن إصابته بكورونا، نشر فيديو يظهر فيه من داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج. وقد جدد التحذير في الشريط من الاستخفاف بالإجراءات الوقائية، وقال: "انتبهوا على حالكم كورونا مش هينة ابداً".
 
 
 
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