ممثل لبناني من داخل المستشفى.. "انتبهوا على حالكم كورونا مش هينة" (فيديو)

بعدما أعلن الممثل ميشال أبو سليمان عن إصابته بكورونا، نشر فيديو يظهر فيه من داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج. وقد جدد التحذير في الشريط من الاستخفاف بالإجراءات الوقائية، وقال: "انتبهوا على حالكم كورونا مش هينة ابداً".