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فنون ومشاهير
ممثل لبناني من داخل المستشفى.. "انتبهوا على حالكم كورونا مش هينة" (فيديو)
Lebanon 24
19-01-2021
|
17:47
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بعدما أعلن الممثل ميشال أبو سليمان عن إصابته بكورونا، نشر فيديو يظهر فيه من داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج. وقد جدد التحذير في الشريط من الاستخفاف بالإجراءات الوقائية، وقال: "انتبهوا على حالكم كورونا مش هينة ابداً".
pic.twitter.com/ddmckANabJ
— news (@news82293435)
January 19, 2021
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