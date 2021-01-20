فنون ومشاهير

توقيف مقدمة برامج عن العمل بعدما دعا ضيفها المشاهدين إلى الرقص لتخفيف التوتر

Lebanon 24
20-01-2021 | 06:00
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أُوقفت مقدمة البرامج في التلفزيون الإيراني روزيتا قبادي عن العمل، إلى أجل غير مسمى، بعد أن دعا أحد ضيوف برنامجها المواطنين إلى الرقص في بيوتهم، لتخفيف التوتر الذي يعيشونه بسبب الحجر المنزلي، مع انتشار فيروس كورونا.
وبحسب تقرير إذاعة "بي بي سي فارسي"، طلب أحد ضيوف برنامج "شب يلدا" الرقص من الذين يشاهدون البرنامج، وقال: "عليكم بالرقص، لربما يقل التوتر الناجم عن أجواء فيروس كورونا".
وأضافت المعلومات أن الإعلامية إضطرت للإعتذار من المواطنين والسلطات في الحلقة التالية، إلا أن ذلك لم يخفف من القرار الصادر بحقها.
 
المصدر: الفن
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