فيديو كوميدي لنادين نسيب نجيم تسخر من لقاح "كورونا"

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" تسخر خلاله من لقاح فيروس كورونا.

وعلّقت نجيم على هذا الفيديو قائلة: "بصراحة ما قدرت ما نزلكم الفيديو، قتل كتير ضحكنا الله يستر من هل اللقاح هيك صار فينا من بعد ما أخدنا الطعم للكوڤيد 19".

والجدير بالذكر أن نادين نسيب نجيم قد أعلنت قبل أيام إصابة شقيقها بالفيروس وطلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء له حيث قالت عبر تويتر: "يا رب ساعد خيي شادي وشفي من كورونا كتير هل قد يا رب كتير كتير عليي بسنة وحدة".

وتابعت:" يا رب تحمي وتخللي لعيلته وولاده شب بأول عمره ينلقح هيك بالطوارىء والله حرام يا رب ساعدنا كلنا وشفي مرضانا ما النا غيرك يا قديس شربل صللي لأجلنا صللي للكل و ما تنسى خيي".