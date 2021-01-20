كارلا حداد تغادر LBCI؟

في نيسان 2019 انطلقت مقدمة البرامج كارلا حداد بعرض برنامجها الترفيهي Fi Male عبر شاشة LBCI، حيث استضافت فيه مجموعة من النجوم والوجوه المعروفة على مدار عدة مواسم ولا زال يعرض حتى الآن، إضافة الى اعادة محطة MBC1 عرض الحلقات عبر شاشتها بالاتفاق مع محطة الـ"LBCI"، وفق ما ورد على موقع "بصراحة".لكن حداد فجّرت مفاجأة في الساعات الماضية حول مغادرتها لبنان الى دبي لتقديم برنامج جديد وذلك في معرض ردّها على اسئلة الجمهور.وردًا على سؤال هل تفكّر في مغادرة لبنان؟ أجابت "نعم بالتأكيد الى دبي مع فرصة عمل جيدة ربما برنامج تلفزيوني جديد".وردًا على سؤال أحد المتابعين هل ستعيد MBC1 عرض حلقات Fi Male لأن قناة LBCI لا يستطيع التقاط ترددها؟ ردّت كارلا أنه اتفاق بين المحطتين، وانشالله تشاهدونني في البرنامج الجديد على MBC1.موقع "بصراحة" اتصل بكارلا حداد للإستفسار حول مغادرتها قناة LBCI الى MBC1، فإكتفت بالإشارة الى أن على الصعيد المهني كل شخص يتمنى ان يتقدم بعمله وأن يحظى بجمهورٍ أوسع. أما على صعيد الوطن فأي شخص يتلقى فرصة مناسبة ليعيش بكرامة لن يتردد في مغادرة هذا البلد لان الناس في لبنان يقاومون من اجل العيش، سرقوا أموال الناس ويتاجرون بصحتهم. والبلد يعيش منذ سنوات من أزمة الى أخرى.