تداول صورة لوالدة تيم حسن والجمهور يؤكد على شبههما

يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة لوالدة الفنان تيم حسن.

الصورة حظيت بإعجاب محبي تيم حسن الذين قارنوا بين جماله وجمال والدته ووجدوا أنه يوجد شبه كبير بينهما، وهذا الأمر يتكرر أيضاً عندما ينشر تيم صوراً تجمعه بشقيقه نذير.

ولا تأكيد إذا كانت هذه السيدة هي فعلا والدة تيم حسن.

من ناحية ثانية، يشارك تيم حسن في الفترة المقبلة عبر عدة أعمال، فبالإضافة إلى بطولة الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"، سوف يطل عبر عملين الأول "أنا" من كتابة عبير شرارة وإخراج سامر برقاوي، ويشاركه البطولة الممثلة اللبنانية رزان الجمال التي أدّت دور البطولة في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، كما أنه سيجسد شخصية الفلسطيني أبو حسن سلامة، وهو الزوج الأول لملكة جمال الكون جورجينا ووالد ابنها علي، والذي تم إغتياله في شارع الحمراء في بيروت، وهو من إنتاج شركة الصباح إخوان، إخراج سامر برقاوي، وسيناريو حسن يوسف.