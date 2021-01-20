إعلامي لبناني يعلن انتصاره على كورونا.. "في الشدائد يكتشف الانسان المعادن"

في خبر مفرح، أعلن الإعلامي في قناة "LBCI" عن انتصاره على فيروس كورونا وكتب: "هزمت الكورونا بعد ان قارعني بأوجاعه القاتلة، انتصرت عليه ونتيجته باتت "سلبية" مع تداعيات على الرئتين"، وأضاف: "في الشدائد يكتشف الانسان "المعادن" لي الكثير الكثير من الاصدقاء والاحبة بقلوب من ذهب قلوب صلّت لي، فكانت هي العلاج وفيها الشفاء وقلة لم يكن ذنب الريح، هم كانوا اوراقاً".

هزمت الكورونا بعد ان قارعني بأوجاعه القاتلة

انتصرت عليه ونتيجته باتت "سلبية" مع تداعيات على الرئتين

في الشدائد يكتشف الانسان "المعادن"

لي الكثير الكثير من الاصدقاء والاحبة بقلوب من ذهب

قلوب صلّت لي، فكانت هي العلاج وفيها الشفاء

وقلة لم يكن ذنب الريح، هم كانوا اوراقاً#بحبكم

❤️❤️ — malek sharif مالك شريف (@maleksharif) January 20, 2021