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فنون ومشاهير
راغب علامة يوضح حقيقة إصابته بكورونا ويكشف نتيجة الفحص
Lebanon 24
20-01-2021
|
21:00
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كشف الفنان اللبناني راغب علامة أنه منذ حوالى أسبوعين شعر بعوارض فيروس كورونا، واتصل بطبيبه الخاص وطلب منه الحجر الكلي، وأعطاه الإرشادات اللازمة.
وأشار علامة الى أنه خضع اليوم لفحص الـpcr، وأتت النتيجة سلبية، وطمأن محبيه أنه بصحة جيدة.
وكتب علامة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "صباح الخير للجميع منذ حوالي اسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة. أما اليوم أجريت فحص ال pcr والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله Pcr negative".
المصدر: الفن
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