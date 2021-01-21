الحفلة "ولعانة" عند نادين الراسي.. سهرة في شاليه: لا كورونا ولا إقفال ولا من يحزنون (فيديو)

انتشر فيديو صوّرته الممثلة نادين الراسي بنفسها وظهرت فيه أثناء وجودها مع شقيقها الفنان جورج الراسي وعدد من الأصدقاء وسط أجواء احتفالية وغنائية في إحدى "الشاليهات" في منطقة جبلية، ولم يعرف إذا كان هذا الفيديو مصورًا بالتزامن مع الاغلاق العام الذي يشهده لبنان بعد تفشي فيروس كورونا ودخول البلاد في مرحلة خطرة جداً وارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير.

وعلىرغم ذذلك تعرضت نادين لموجة واسعة من الانتقادات التي أجمعت على أن تصرّفها وشقيقها وأصدقاءهما غير مسؤول، تزامناً مع قرار الحكومة بالإقفال العام، في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يعيشها اللبنانيون وخصوصاً مع تزايد أعداد الإصابات وبلوغها الآلاف وارتفاع عدد الوفيات بالفيروس يوماً بعد يوم.