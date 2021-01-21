شبان يضربون محمد رمضان في الشارع.. والأخير يستعين بحرسه الخاص!

كشف موقع "فوشيا" ان مجموعة من الشبان قامت بالاعتداء على الفنان المصري محمد رمضان في القاهرة أثناء توجهه إلى مكان تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "موسى"، ووجهوا اليه الشتائم ، ونعته أحدهم بوصف "يا صهيوني"، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة التي وقعت معه منذ انتشار صور له مع فنانين ومشاهير إسرائيليين بالرغم من التحقيق في الأزمة وعودته لاستئناف عمله.

وكان رمضان، حسب ما ذكرت مصادر لموقع "فوشيا" أوقف سيارته أمام الشبان لمعاتبتهم لأنهم زادوا في الشتائم عليه، فما كان من الفنان المصري إلا أن قام بطرق سيارتهم بيده فنزل أحدهم و"صفع" رمضان على وجهه، كما وجّه له بعض الضربات العنيفة على وجهه حتى طرحه أرضًا.

وأضافت المصادر أن الممثل المصري استدعى الحرس الخاص به للدفاع عن نفسه بعد ان تجمع الناس في الشارع لفض الاشتباك.