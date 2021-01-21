الفنان الشهير يشارك جمهوره آخر هدية من والدته قبل وفاتها (صورة)

شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره آخر هدية تلقاها من والدته الراحلة يوم 2 كانون الثاني الماضي بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على "انستغرام".وكانت آخر هدية تلقاها الرداد من والدته، سلسلة من الفضة كتبت عليها كلمات تتضمن: "إلى توأم روحي وابني وأبي وصديق العمر، كل ثانية وأنت سعيد وعقبال ألف سنة".وعلق حسن على صورة الهدية كاتباً: "تلك كانت آخر كلمات وداعك لي يا أمي، كلمات رقيقة مكتوبة على هدية عيد ميلادي، ماكنتش اعرف انك فوقتي من تعبك عشان تدينى الهدية وتمشي بعدها على طول".