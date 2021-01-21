فنون ومشاهير

الفنان الشهير يشارك جمهوره آخر هدية من والدته قبل وفاتها (صورة)

Lebanon 24
21-01-2021 | 18:00
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شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره آخر هدية تلقاها من والدته الراحلة يوم 2 كانون الثاني الماضي بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على "انستغرام".

وكانت آخر هدية تلقاها الرداد من والدته، سلسلة من الفضة كتبت عليها كلمات تتضمن: "إلى توأم روحي وابني وأبي وصديق العمر، كل ثانية وأنت سعيد وعقبال ألف سنة".

وعلق حسن على صورة الهدية كاتباً: "تلك كانت آخر كلمات وداعك لي يا أمي، كلمات رقيقة مكتوبة على هدية عيد ميلادي، ماكنتش اعرف انك فوقتي من تعبك عشان تدينى الهدية وتمشي بعدها على طول".
 


واختتم: "الله يرحمك يا نور عيني وإن شاء الله في الجنة وإن شاء الله ألقاكِ في الجنة".


المصدر: نواعم
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