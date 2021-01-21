فنون ومشاهير

هل تخضع أصالة للعلاج النفسي بالرسم؟ (صورة)

Lebanon 24
21-01-2021 | 21:00
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وعدت الفنانة أصالة جمهورها بتجاوز أزماتها النفسية والعودة إلى حياتها الطبيعية "أقوى مما سبق"، ويبدو أنها لجأت للعلاج بالفنون التشكيلية وهو أحد صيحات الطب النفسي المشهورة، حيث شاركت ابنتها شام صورة لوالدتها وهي تمارس هواية الرسم، واللافت أن ما رسمته أصالة خضع لتحليل دقيق من متابعيها الذين اعتبروا اللوحة دليلا على توق المطربة السورية للحرية.
 
 
وقالت شام: "ماما عن جد مو مصدقة، بصوا يا جماعة ماما شو رسمت عم ترسم طير، ماما قررت تفرغ جزء من طاقاتها الفنية بالرسم فهننزل نجيب أشياء، وهيدي رسمتي الرائعة (قلب) ما لي في الرسم".
 
وعلقت أصالة على لوحتها قائلة: "طائر معلق بمنقارة على الشجرة، معلق جسمه كله على الشجرة".
 
المصدر: سيدتي
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