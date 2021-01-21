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فنون ومشاهير
جريمة في الستينيات تجمع دينا الشربيني بريهام عبد الغفور
Lebanon 24
21-01-2021
|
23:00
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بدأ المخرج خالد مرعي بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد" قصر النيل" وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج i productions ، ومن بطولة النجمة دينا الشربيني في تعاون جديد بينها وبين المنتج محمد مشيش بعد "غراند أوتيل" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان"؛ وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.
يشارك دينا بطولة العمل كلٌّ من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير لـ"زي الشمس"، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.
وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة ومراحل حل لغزها، وقد جرى بناء ديكور خاص للمسلسل خصوصاً أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاماً، واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.
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