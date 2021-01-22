شيرين تبهر الجمهور بصورة جديدة

نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب صورة جديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لاقت اعجاباً من قبل المتابعين.

وظهرت شيرين مرتدية ملابس كاجول شتوية، تميزت باللون الأسود، كما ارتدت حذاءً رياضياً أسود.