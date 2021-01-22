فنون ومشاهير

شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟

Lebanon 24
22-01-2021 | 09:00
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فرض الفنان راغب علامة على نفسه فترة من الحجر المنزلي  بسبب شعوره بأعراض برد واشتباه بفيروس كورونا، وحرص على طمأنة متابعيه وجمهوره في أول ظهور بعد أسبوعين من الحجر المنزلي.

 

وكشف علامة من خلال حسابه على موقع انستغرام أنه شعر بأعراض عديدة طوال الفترة الماضية من تعرض لارتفاع في درجة حرارة دفعته لفرض الحجر على نفسه، إلا أن المسحات التي أجراها جاءت سلبية في النهاية، وعلق : "الصحة والأمان..نعمتان مجهولتان الله يحمى الجميع".

 

كما قال انه منذ أسبوعين شعر بعوارض كورونا واتصل بطبيبه الشخصي وطلب منه الحجر الكلي وهو ما دفعه إلى الالتزام الكامل.

 

المصدر: نواعم
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