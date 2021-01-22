بعد إثارته الجدل.. رامي عيّاش يرد: "لي في كل شتيمة حسنة"!

في سياق الحلقة الاخيرة التي كنت فيها ضيفاً في برنامج #جعفر_توك أُثير الجدل حول عدد من المواضيع تبعها حملة من الردود والردود المضادة
أتمنى أن تُقرأ هذه السطور بمنطق وبقلوب بيضا❤ بعد أن راجعت عدداً من الأصدقاء والصديقات والناشطين والناشطات في جمعية عياش الطفولة#رامي_عياش
— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) January 21, 2021
في سياق الحلقة الاخيرة التي كنت فيها ضيفاً في برنامج #جعفر_توك أُثير الجدل حول عدد من المواضيع تبعها حملة من الردود والردود المضادة
أتمنى أن تُقرأ هذه السطور بمنطق وبقلوب بيضا❤ بعد أن راجعت عدداً من الأصدقاء والصديقات والناشطين والناشطات في جمعية عياش الطفولة#رامي_عياش