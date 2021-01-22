نانسي عجرم في رسالة مؤثرة إلى الطاقم الطبي: "نحنا تعبنا بس إنتو ما إستسلمتوا"

وجّهت الفنانة نانسي عجرم رسالة مؤثرة إلى الطاقم الطبي، وقالت: "نحنا تعبنا بس إنتو ما إستسلمتوا، نحنا خايفين بس انتو بعدكن متحدين، نحنا عم نضعف بس إنتو قوّتنا.. أطباء وممرضين ومسعفين، انتو أشخاص عم بتقاوموا التعب وتواجهوا الخوف لتحمونا.. عم بتحاربوا الموت لتبقى الحياة"، وأضافت نانسي: "إنتو ما عم بتناموا سهرانين على سلامتنا، إنتو بعاد عن بيوتكن حتى نحنا نبقى محميين ببيوتنا، إنتو محرومين من أهلكن حتى نحنا ما نخسر أهلنا، إنتو عم تهتموا بكل مريض بوقت نحنا محرومين نرافقن..إلكن انتو كل الطاقم الطبي شو ما قلنا قليل وصعب كتير نوصف الحب يلي عم تقدمولنا ياه بلا أي مقابل".

وختمت: "كل طبيب، كل ممرض، كل مسعف.. انتو مش جيش أبيض وبس، انتو قلوب شفافة وصادقة ما بتعرف الا تحب ورح تبقى تحب بصدق وبدون مقابل.. لأن عالمنا بحاجة لكتير حب حتى يشفى".