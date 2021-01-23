صورة نادرة لرجاء الجداوي مع ابنتها.. هكذا كانت!

نشرت أميرة مختار، إبنة الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، صورة نادرة لها تجمعها مع والدتها.

وأرفقت مختار الصورة بتعليق جاء فيه: "مامي حبيبتي الله يرحمها وأنا في البيت... في الدقي".