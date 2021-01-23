بعد 5 سنوات.. نجمة "ذا فويس كيدز" تظهر وتثير ضجة بفستان زفاف.. هل تزوجت؟

حظيت العديد من الصور للفنانة العراقية ونجمة برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، هيا حازم، بتفاعل الجمهور معها لاسيما وأن ظهورها يأتي بعد مرور 5 سنوات على مشاركتها في البرنامج، وجاءت الصور وهي ترتدي خلالها فستان زفاف الأمر الذي جعل البعض يتكهن بأنها تزوجت.

وتداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صور هيا حازم، وسط حديث واسع عن زواجها كونها ارتدت في يدها أيضًا "خاتمًا"، اعتقد البعض أنه خاتم الزفاف وأنها وصلت إلى سن 21 عامًا ولا يوجد ما يمنع من زواجها في هذا السن.

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وتطرق البعض إلى الحديث عن تغير ملامح هيا حازم التي أهلتها لأن تكون شابة تتمتع بقدر كبير من الجمال، على العكس من ظهورها في البرنامج وهي طفلة صغيرة لم تبرز ملامحها الجمالية بعد، فيما توقع البعض أن تلك الصور ربما تكون من عمل ما خاص بها تتحضر له.

وبالبحث في حساب هيا حازم عبر موقع "إنستغرام"، تبين أنها نشرت تلك الصور في حسابها وأكدت على أنها ليست من مناسبة زواجها، مشيرة إلى أنها من جلسة تصوير قامت بها مؤخرًا، إذْ علقت قائلة: "جلسة تصوير لوك عروس ناعم".

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وتبين أن هيا حازم، تعمل في "الفاشيون" وفق ما كشفت عن مهنتها في حسابها بـ"إنستغرام"، حيث قررت الفنانة الصغيرة الاتجاه إلى عالم الموضة، للعمل كعارضة أزياء، ويتابعها في حسابها 237 ألف متابع، وتعيش حاليًا في الإمارات برفقة عائلتها.

ودائمًا ما تنشر هيا حازم عبر حسابها في "إنستغرام" مقاطع فيديو وصورًا من جلسات تصوير خاصة بالعرائس وتقدم مكياجًا خاصًا بهذه الفئة ولها فريق عمل خاص بها ولها إطلالات مميزة أيضًا، كما تخصص في الحساب صورًا تحمل جانبًا خاصًا من حياتها الشخصية.

وتعد هيا حازم، إحدى المشتركات التي تركت انطباعًا مميزًا لدى لجنة التحكيم التي ضمّت نانسي عجرم وتامر حسني وكاظم الساهر، وأدت على المسرح أغنية نانسي عجرم "أعمل عاقلة".