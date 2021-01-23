تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)

كشف محمد شبانة ابن شقيق الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، المزيد من الأسرار الجديدة، عن حياته وعلاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني.

وقال شبانة، في تصريحات مع القناة الأولى المصرية، إن "مذكرات الراحل سيتم كشفها قريبا، وهي مسجلة بصوته، تصل إلى أكثر من ساعتين"، متابعا أن: "حديثه في التسجيلات كان يوحي بأنه كان يحب سعاد حسني، ولكن الزواج أشياء كثيرة غير الحب، مما يؤكد أنهم لم يتزوجا ".

وأضاف ابن شقيق الفنان المصري الراحل، أن "العندليب تحدث في التسجيلات أيضا عن علاقته بالرئيس السادات ورحلاته، بالإضافة إلى الكثير من الأمور الجديدة التي ستكشف لأول مرة".

أما عن الصورة المنتشرة للعندليب وهو يقف بجوار قبره، علق قائلا: "أؤكد أن هذه الصورة مفبركة، لأن عبدالحليم عند وفاته كانت المقبرة عبارة عن تراب ولم تكن مبنية مقبرة بعد"، مشيرا إلى أن "الغرق الذي وصل إلى منطقة عين الصيرة وتأثرت به منطقة البساتين مقر دفن جثمان الراحل، هي السبب في قرارهم بنقل الجثمان، حتى أنهم قبل أن يقدموا على هذه الخطوة رجعوا إلى دار الإفتاء".