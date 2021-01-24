12
o
بيروت
7
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
محاور الكبار.. كورونا يخطف نجم التلفزيون لاري كينغ
Lebanon 24
24-01-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي نجم المحاورات التلفزيونية الأميركي، لاري كينغ، عن عمر يناهز 87 سنة، بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكان النجم التلفزيوني البارز قد نُقل إلى المستشفى في مدينة لوس أنجلوس، أواخر ديسمبر الماضي، إثر تشخيص إصابته بفيروس كورونا.
وامتدت مسيرة كينغ، لأكثر من 6 عقود، وكان الرجل يعاني من النوع الثاني من مرض السكري، كما عانى أيضا من سرطان الرئة ونوبات قلبية وذبحات صدرية خلال السنوات الأخيرة.
وذاع صيت الراحل منذ سبعينيات القرن الماضي، بفضل برنامجه الإذاعي، وقتئذ، "ذا لاري كينغ شاو" ثم راكم مسيرة حافلة بالنجاحات والشهرة.
وفي وقت لاحق، كان للاري كينغ برنامجه التلفزيوني الخاص على قناة "سي إن إن" بين سنتي 1985 و2010.
واستضاف النجم التلفزيوني، مشاهير وشخصيات من مختلف المجالات مثل الساسة والرياضيين وبعض المدافعين عن نظريات المؤامرة.
وتزوج النجم التلفزيوني، وهو من مواليد نيويورك، 7 مرات، وتكلل ذلك بإنجاب 5 أبناء.
وكان الراحل يعرف بأسلوبه "المباشر" وغير الجدلي والمزعج خلال المقابلات، وهذا الأمر جعل الكثير من المشاهير يرحبون بالمشاركة في برنامجه، لأنه يتيح لهم التعبير عن مواقفهم دون الوقوع في الجدل والمناوشات.
ولم يقتصر الراحل على العمل التلفزيوني، بل ظل يكتب مقال رأي في "يو إس إي توداي" طيلة عشرين عاما.
وفاز كينغ بالعديد من الجوائز، منها جائزتا بيبودي، عن عمله المستمر على قناة سي إن إن" من 1985 وحتى 2010.
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج سيكون الحظ حليفها في الـ2021
Lebanon 24
هذه الأبراج سيكون الحظ حليفها في الـ2021
10:30 | 2021-01-23
23/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوّي بارد آتٍ قريباً.. وهذا طقس الويك اند!
Lebanon 24
منخفض جوّي بارد آتٍ قريباً.. وهذا طقس الويك اند!
12:03 | 2021-01-23
23/01/2021 12:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
23/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تثير الجدل بصورة لها.. حامل؟
Lebanon 24
كارين رزق الله تثير الجدل بصورة لها.. حامل؟
17:09 | 2021-01-23
23/01/2021 05:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً "بُشرى سارة".. ثغرة قد تعطّل كورونا!
Lebanon 24
وأخيراً "بُشرى سارة".. ثغرة قد تعطّل كورونا!
18:00 | 2021-01-23
23/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:00 | 2021-01-24
هجوم على ورد الخال بسبب تصريحها حول نجوم
23:00 | 2021-01-23
نبيلة عبيد ترقص في عيد ميلادها بعمر الـ75 على أغنية "انزل يا جميل على الساحة" (فيديو)
21:00 | 2021-01-23
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
18:00 | 2021-01-23
هل أصيب عادل إمام بـ"كورونا"؟
17:09 | 2021-01-23
كارين رزق الله تثير الجدل بصورة لها.. حامل؟
15:00 | 2021-01-23
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
فيديو
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
Lebanon 24
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
21:00 | 2021-01-23
24/01/2021 09:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
24/01/2021 09:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
15:00 | 2021-01-23
24/01/2021 09:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact