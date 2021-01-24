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فنون ومشاهير
هجوم على ورد الخال بسبب تصريحها حول نجوم
Lebanon 24
24-01-2021
|
09:00
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شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الممثلة ورد الخال بعد أن صرّحت عن الفنانين السوريين مؤخراً، وفق ما ورد في "نواعم".
وقالت الخال أن شهرتهم جاءت أثناء مشاركتهم في بطولات في أعمال درامية لبنانية، وأضافت أن تلك الأعمال منحتهم أدورًا أدخلتهم عالم الشهرة.
وأرجعت هذا إلى أن قلة الممثلين اللبنانيين وحتى المشاهير منهم لم يحظَوا بفرصة تسويق مناسبة لموهبته، بحسب "نواعم".
ومن رأيها كما جاء ببعض وسائل الإعلام أن الممثلين السوريين قد نجحوا بفضل فرص التسويق المناسب رغم مشاركتهم بمسلسلات لبنانية.
وأضافت: "يعني في كتير ممثلين سوريين ما كانوا معروفين انعرفوا لما اخدوا بطولات من لبنان.. ما كانوا معروفين في لبنان".
كما شددت على أنه لا غنى عن أهمية الدراما السورية.
المصدر: نواعم
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