ضحايا رامز جلال هذا العام.. عاصي الحلاني وراغب علامة على اللائحة؟

يبدو أن الفنان رامز جلال سيعاود مقالبه مع النجوم هذا الموسم، وأشار موقع "نواعم" أن دبي مرة جديدة ستكون وجهة أو مكان تصوير رامز لهذه المقالب، فيما لم تؤكد المعلومات إن كان فيروس كورونا ضمن اللعبة أو المقلب الذي يخطط له رامز، لكن موضوع كورونا سيرد في الحلقات ربّما من باب التحذير أو الإرشاد بحسب متابعين.وذكر "نواعم" أن فريق عمل البرنامج عمل على الاتصال بالفنان عاصي الحلاني الموجود في دبي، ولم يُعرف ما إن تم إقناعه للمشاركة هذا الموسم. ولا تستبعد المعلومات أن يكون نجل الفنان الحلاني الوليد ضحية جديدة لمقالب رامز هذا الموسم.وأضاف أن الفنان راغب علامة على لائحة ضحايا هذا الموسم وهو أيضاً مع ابنيه في دبي هذه الأيام.اشارة الى أن الفنان رامز جلال تلقى مزيداً من التحذيرات حول القيام أو تنفيذ موسم آخر من المقالب؛ خصوصاً من فنانين ونقابات مصرية إلى مجموعة من الدعاوى التي رُفعت بحقه لكنه لا يأبه بكل ذلك، وهو ينتسب إلى شركة إنتاج غير مصرية وتعاونه مع مجموعة أم بي سي التي تحتكر البرامج منذ سنوات وتُسهم في إنتاجه وكلفته المادية.