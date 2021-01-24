لهذا السب.. راغب علامة اعتبر أن الطبقة السياسية لا تريد حلاً!

من الواضح أن الطبقة السياسية في لبنان لا تريد حلاً قبل أن يأخذوا ضمانات بعدم الملاحقه القضائية والشعبية في المستقبل.فهم خائفون من أشياء كثيرة والظاهر أن المجتمع الدولي بدأ ولو بخجل يفتح ملفات الفساد،لكن في الحقيقة بأن الحساب الحقيقي لو يبدأ فسيبدأ معه بزوغ فجر جديد مشرق للبنان 🙏
— RaghebAlama (@raghebalama) January 24, 2021
من الواضح أن الطبقة السياسية في لبنان لا تريد حلاً قبل أن يأخذوا ضمانات بعدم الملاحقه القضائية والشعبية في المستقبل.فهم خائفون من أشياء كثيرة والظاهر أن المجتمع الدولي بدأ ولو بخجل يفتح ملفات الفساد،لكن في الحقيقة بأن الحساب الحقيقي لو يبدأ فسيبدأ معه بزوغ فجر جديد مشرق للبنان 🙏