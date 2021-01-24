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لهذا السب.. راغب علامة اعتبر أن الطبقة السياسية لا تريد حلاً!

Lebanon 24
24-01-2021 | 18:00
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إعتبر السوبر ستار راغب علامة أن الطبقة السياسية في لبنان لا تريد حلاً قبل أن تأخذ ضمانات بعدم الملاحقة القضائية والشعبية في المستقبل.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" إعتبر راغب أن المجتمع الدولي بدأ بفتح ملفات الفساد حيث كتب: "من الواضح أن الطبقة السياسية في لبنان لا تريد حلاً قبل أن يأخذوا ضمانات بعدم الملاحقه القضائية والشعبية في المستقبل".

وتابع: "فهم خائفون من أشياء كثيرة والظاهر أن المجتمع الدولي بدأ ولو بخجل يفتح ملفات الفساد، لكن في الحقيقة بأن الحساب الحقيقي لو يبدأ فسيبدأ معه بزوغ فجر جديد مشرق للبنان".
 
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