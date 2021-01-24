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فنون ومشاهير
بطل "عروس إسطنبول" مُتّهم بالتعنيف الجسدي
Lebanon 24
24-01-2021
|
21:00
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قبل ساعات، نشرت العديد من المواقع الإلكترونية الصحافية التركية أخباراً عن شكوى جديدة في حياة أوزجان دينييز بطل "عروس إسطنبول" وطليقته فايزة أكتان، فما سبب الشكوى التي تقدمت بها فايزة أكتان ضد طليقها أوزجان دينيز وشقيقه أرجان دينيز أيضاً قبل ساعات؟
تعدٍّ بالضرب
في صدمة لجمهور بطل "عروس إسطنبول"، ذكرت صحيفة حريات التركية أن فايزة أكتان طليقته تقدمت قبل ساعات بشكوى ضده بسبب تعنيفها والتعدي عليها بالضرب جسدياً، بل وتهديده المستمر لها ما أذاها نفسيا أيضاً، ونُشرت الشكوى التي تقدمت بها فايزة والتي تضمنت أنها تعرضت للعنف أثناء فترة حملها عندما اكتشفت خيانة أوزجان برسائله عبر الهاتف، ووقتها تعرضت للتعنيف عند مواجهته وهددها أنها إذا اتصلت بالشرطة سيطفئ سجائره في وجهها، ولكنها حصلت على تقرير تعرضها بالضرب آنذاك وطلبت الطلاق، ولكنّ شقيقه أرجان تدخل وهجم على منزلها طالباً التقرير، وهددها بالقتل وحذ كافة الصور التي لديها على هاتفها الخاص ما يثبت تعرضها للتعنيف.
وحاول أوزجان تهديدها مرة ثانية بعد انفصالهما لكي تترك حضانة ابنها الوحيد، فيما لا يزال التحقيق مستمراً حتى الآن وطلبت فايزة الحماية من أوزجان وشقيقه وبالفعل حصلت على قرار حمايتها لمدة شهر.
أوزجان يرد
ورغم قرار المدعي العام بالحماية لفايزة أكتان، نفى أوزجان وشقيقه أرجان كل التهم الموجهة إليهما من قبل فايزة، وأكدا أنها إدعاءات باطلة وغير صحيحة وأن أوزجان لم يمارس أي تعنيف ضدها ولم يهددها ولم يتعرض لها بأي إهانات نهائياً، وبرر كلامه بأنه ليس لديها أي أدلة على اتهاماتها بحقه وحق شقيقه.
المصدر: نواعم
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