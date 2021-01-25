فنون ومشاهير

إيميه صيّاح برسالة مؤثرة عن شخص قريب منها صارع "كورونا".. وهذا ما قاله والدها

Lebanon 24
25-01-2021 | 09:00
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كشفت مقدمة البرامج والممثلة إيميه صيّاح عن تجربة عاشتها مؤخرًا مع شخص عزيز على قلبها صارع فيروس كورونا لمدة شهر واستطاع أن ينجو وينتصر.

وغرّدت إيميه عبر حسابها على  "تويتر" قائلة: "اسمحوا لي بتغريدة إيجابيّة فيها أمل بظلّ هذه الأجواء السلبية، هناك شخصًا عزيزًا على قلبنا جدًا صارع كورونا أكثر من شهر.. تعب كثيراً وأتعّبنا معه.. خفنا كثيراً.. بكينا أكثر.. لكن لم نفقد الأمل.. إيماننا كبير.. صلّينا وصلّينا.. والحمدلله رجع لنا. انتبهوا على صحتكم وعلى الذي تحبّوهم".
 


كما أعادت نشر تغريدة لوالدها ابراهيم الصياح جاء فيها: "شكرًا يسوع ومار شربل وسيدة الغسالة، على عودة عزيز جدًا على قلبي وقلب زوجتي واولادي، على عودته من بعيد منتصرًا على كورونا. هنيئا رفيقي. صديق الولدنة والصبا والشباب والحياة، على ربحك معركة الصمود. الحمدلله… والحمد الحمد لله. يا رب عطفك على جميع المرضى. ارجوكم الوقاية".
 
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