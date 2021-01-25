إيميه صيّاح برسالة مؤثرة عن شخص قريب منها صارع "كورونا".. وهذا ما قاله والدها

اسمحولي بتغريدة إيجابيّة فيها أمل بظلّ هالأجواء السلبية..
في شخص عزيز على قلبنا كتير.. صارع "كورونا" أكتر من شهر.. تعب كتير وتعّبنا معه..
خفنا كتير.. بكينا أكتر.. بس ما فقدنا الأمل.. إيماننا كبير.. صلّينا وصلّينا..
والحمدلله رجعلنا..🙏
انتبهوا على حالكن وعلى اللّي بتحبّوهن..❤
— Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@AimeeSayah) January 21, 2021
اسمحولي بتغريدة إيجابيّة فيها أمل بظلّ هالأجواء السلبية..
في شخص عزيز على قلبنا كتير.. صارع "كورونا" أكتر من شهر.. تعب كتير وتعّبنا معه..
خفنا كتير.. بكينا أكتر.. بس ما فقدنا الأمل.. إيماننا كبير.. صلّينا وصلّينا..
والحمدلله رجعلنا..🙏
انتبهوا على حالكن وعلى اللّي بتحبّوهن..❤
🙏🙏🙏🙏 https://t.co/0sYxnrTPPB
— Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@AimeeSayah) January 22, 2021
🙏🙏🙏🙏 https://t.co/0sYxnrTPPB