فنون ومشاهير

مايا دياب تشن هجوماً عنيفاً على حكومة تصريف الأعمال: هالمرّة مش رح تسلم الجرّة

Lebanon 24
25-01-2021 | 12:00
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نبهت الفنانة مايا دياب إلى خطورة إعادة فتح البلاد بعد الإقفال العام تزامناً مع عيد الحبّ، وتوجّهت بحديثها إلى رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتغريدةٍ كتبت فيها: "اوعى تقرر سيد دياب تقفل ل ٨ فبراير وتفتح على فالنتاين هالمرّة مش رح تسلم الجرّة".

 

وحمّلت مايا دياب المسؤولية إلى الحكومة اللبنانية بتفشّي كورونا، فقالت "بزيادة اللي عملتوا على عيد الميلاد ورأس السنة وعيد ميلاد الطوائف الأرمنية... الناس قَلّوا وتقريباً رح نخلَصْ".

 

 وختمت: "بعدين رح تضطر تفتح حضانة بدل الوزارات وتربّي أطفال لأنو ما رح يبقى غيرن تحكموه".

 
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