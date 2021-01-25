فنون ومشاهير

فيديو يحدث ضجة على مواقع التواصل.. صينية تغني لنانسي عجرم

Lebanon 24
25-01-2021 | 18:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تغني فيه فتاة صينية إحدى أغاني الفنانة نانسي عجرم.

 

وقد لقي الفيديو الذي تغني فيه الفتاة الصينية أغنية "أنت إيه" تفاعلا كبيرا.

 

 

وعلّق البعض بأن هذا التفاعل سببه أن الفتاة تغني باللغة العربية الصعبة عليها، خاصة وأن الأغنية باللهجة المصرية.

 
 

وقد أعادت عجرم نشر مقطع الفيديو على حسابها، من دون أن تعلق عليه.

 

وكانت أغنية "أنت إيه" قد لاقت أيضاً إعجاباً عالمياً، حيث غنتها أيضا المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز قبل أشهر قليلة، وعبّرت عن حبها لعجرم وأمنيتها بتقديم ديو غنائي معها.

المصدر: سبوتنيك
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