وصفه بـ"الندل".. صديق حاتم علي الكاتب الشهير يشنّ هجوماً حاداً عليه

شنّ الكاتب السوري عدنان العودة هجوماً حاداً على صديقه الراحل المخرج السوري حاتم علي، إذ قام بتغيير صورة الحساب الخاص به بعد أن كان يضع صورة الراحل، وكتب:"بالمناسبة انتهى عزا حاتم علي صديقنا وحبيبنا، في موته نذكر محاسنه طبعاً وهذا واجبنا كأصدقاء، أما عن نذالاته وسفالاته فتعد ولا تخلص وسنكتمها، حاتم لم يكن قديساً عندي، أعرفه بعبقريته وطهرانيته، وندالته التي تخجل فعلاً، وكلنا كذلك".

وأضاف: "خلص السيرك تبع الفيسبوك، بالنسبة لي فقدت شريكاً جميلاً جداً، وحقيقياً بما له وبما عليه".

وتسبب ما قاله العودة بإنتقادات واسعة له من قبل المتابعين، ليقوم بالرد على هؤلاء كاشفاً عن مفاجأة، بأن علي حرم الكاتب هاني السعدي من مكافأة مسلسل "صراع على المال" وقيمتها مئة ألف دولار.

وأشار العودة إلى أن هاني السعدي ذكر ذلك بحضوره مع ثلاثة أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، حيث زاروه ليطمئنوا عليه عندما أصيب بمرض بالقلب، وقال لهم: “الله لا يوفقوا لحاتم، شو كان خسران، راحوا من رزق بناتي”. وختم منشوره بالقول: “فضلت أن أذكر حسناته لحاتم اسمعوا سيئاته إذن، حاج تقديس، العزا خلص".