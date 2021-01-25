فنون ومشاهير

فنان شهير ينجو من كورونا ليقع من فوق الحصان (صورة)

Lebanon 24
25-01-2021 | 23:00
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يبدو أن الفنان ماجد المصري يعاني من سوء حظ، فبعد ساعات قليلة من إعلان تعافيه وابنته نهائيا من فيروس كورونا، سقط من أعلى الحصان أثناء تصوير أحد مشاهد المعارك الحربية لمسلسل "الملك" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، وسارع ماجد لزيارة مركز متخصص في العلاج الطبيعي حتى يتمكن من التعافي سريعا واستكمال التصوير.
 
ونشر ماجد المصري مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع انستقرام، قال فيه: أنا حاليًا في أحد مراكز العلاج الطبيعي لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".
 
 
يذكر أن ماجد المصري استقبل العام الجديد بخبر إصابته بفيروس كورونا، وخضع للحجر المنزلي بعيدا عن أسرته وزوجته ولكن بعد أيام قليلة تم تأكيد إصابة ابنته الصغيرة داليدا بالفيروس، ما دفع صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف لتأجيل تصوير مشاهد المصرى الذي سارع بالالتحاق بفريق المسلسل فور ظهور عينته سلبية لتعويض الوقت الضائع.
المصدر: سيدتي
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