كارين رزق الله: هذا ما سأفعله حين أستردّ أموالي من المصارف.. وصورة لمنزلها المدمر جراء انفجار آب





ورداً على سؤال ما اذا كانت تخاف من "صراحتها الزائدة على تويتر"، أجابت: "بالطبع لا. لكنني استنتجتُ أنني أتكلّم مع غنم على "السوشيل ميديا". لذا فضّلتُ أن أحتفظ بآرائي لنفسي بما أنّها لم تلق الصدى المناسب لدى بعض المتابعين لحثّهم على التغيير".



إنفجار بيروت قالت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله إنّها لا تجد الوصف المناسب للتعبير عن مدى استيائها من الوضع المذلّ الذي نعيشه. واكدت في مقابلة مع صحيفة "نداء الوطن" أنّها ستهاجر البلد، وأضافت: "أقولها للمرة الأولى وبأسف: سأهجر البلاد حين أستردّ أموالي من المصارف. عشقتُ تراب لبنان حين قضيتُ مرحلة من حياتي في الإغتراب، لكنّ المسؤولين سلبوا منا كلّ شيء حتى عزّة نفسنا. كيف يمكننا الإستمرار وكرامتنا مسلوبة؟".ورداً على سؤال ما اذا كانت تخاف من "صراحتها الزائدة على تويتر"، أجابت: "بالطبع لا. لكنني استنتجتُ أنني أتكلّم مع غنم على "السوشيل ميديا". لذا فضّلتُ أن أحتفظ بآرائي لنفسي بما أنّها لم تلق الصدى المناسب لدى بعض المتابعين لحثّهم على التغيير".



وتابعت: "فقدتُ بيتي في الإنفجار، لكن من السخيف تناول موضوع كهذا في حضرة الشهداء والجرحى. بيروت فقدت هويتها، فهي لم تعد تشبهنا بركامها ودمارها ونواحها. نعيش في وضع مقرف ولا معنى للحياة بعد تعتيم بيروت". وعن إنفجار بيروت، وعدم التطرق الى هذا الموضوع في الاعلام سابقاً، قالت: "خسرت 200 شخص من عائلتي في انفجار بيروت. كلّ ضحية تعنيني بغض النظر عن ديانتها، ومعتقداتها وسنّها. انطفأ بريق مدينتي بعد اغتيالها... خلص!".وتابعت: "فقدتُ بيتي في الإنفجار، لكن من السخيف تناول موضوع كهذا في حضرة الشهداء والجرحى. بيروت فقدت هويتها، فهي لم تعد تشبهنا بركامها ودمارها ونواحها. نعيش في وضع مقرف ولا معنى للحياة بعد تعتيم بيروت".

على الصعيد الفني، تشارك كارين رزق الله في مسلسل سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، الى جانب كل من عابد فهد وسلوم حداد ومجموعة من الممثلين اللبنانيين، السوريين والأردنيين. وتجسّد في العمل شخصية "ياسمين" زوجة فهد حيث ستظهر بدور"غريب" وجديد نسبياً. العمل من كتابة ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، أما الإنتاج فلشركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا".