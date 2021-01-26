فنون ومشاهير

"قلبك ثلج.. قلبي نار": هكذا سخرت هيفا وهبي من صورة بيرني ساندرز !

Lebanon 24
26-01-2021 | 09:00
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سخرت الفنانة هيفا وهبي من صورة السيناتور الأميركي بيرندي ساندرز التي أثارت الجدل في يوم تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء الماضي.

 

وشاركت هيفا جمهورها ومتابعيها عبر صفتحها على " تويتر " بصورة مركبة لها بإطلالة صيفية ترتدي فيها "الشورت الجينز" القصير مع لقطة ساندرز المتداولة التي يظهر فيها بملابس ثقيلة بسبب برودة الطقس.

 

 
 

واستعانت هيفا في تعليقها على الصورة بجملة من أغنيتها الشهيرة "أقول أهواك" وهي "قلبك ثلج.. قلبي نار".

 

يُذكر أن صورة السيناتور بيرني ساندرز تحولت إلى "تريند" عالمي على محركات البحث بفضل سخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم منها، وقيامهم بتركيبها على صور لهم.

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