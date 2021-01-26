فنون ومشاهير

الظروف تُجبر عاصي الحلّاني على تغيير خطّته الفنيّة

Lebanon 24
26-01-2021 | 23:00
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يبدو أن الوضع العام في لبنان والعالم العربي يفرض نفسه على الفنانين الذين تضرروا كثيراً بعد تفشي فيروس كورونا وغاب معظمهم عن الحفلات والنشاطات وحتى الأغاني الجديدة.

كان من المتوقع صدور ألبوم الفنان عاصي الحلاني الجديد منذ وقت، لكن الظروف التي عاشها العالم ولبنان تحديداً حالت دون ذلك، واليوم عاصي الحلاني الموجود في دبي ينوي إصدار أغاني الألبوم على طريقة "السينغل" أو الأغاني المنفردة، وسينسّق مع شركة روتانا لإتمام الأعمال المفترض أن تقدم جديداً.

وقالت معلومات خاصة إن عاصي الحلاني لا يفكر حالياً بالانتقال للإقامة في دبي أو الإمارات، لكنه موجود فيها اليوم لإتمام عملية التلقيح ضد فيروس كورونا وهو نفسه الذي تلقاه ابنه الوليد، وهو أمر يلزمه أسابيع ليعود بعدها إلى بيروت ويعاود نشاطه إن سمح الوضع العام عموماً.

يُذكر أن عاصي الحلاني أحيا حفل رأس السنة الميلادية في بيروت ونال قسطاً وافراً من الانتقادات، بعدما اتهمه ناشطون أنه سهّل عملية انتقال الفيروس للحاضرين الذين نقلوه لأقربائهم بعد تصاعد نتائج فحوصات الكورونا في لبنان وقرار الاقفال العام تفادياً لمزيد من الإصابات بين الناس، فيما التزم الحلاني الصمت ورد بهدوء غير مباشر على الاتهامات التي طالته.

 
المصدر: نواعم
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