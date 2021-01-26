16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
14
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
الظروف تُجبر عاصي الحلّاني على تغيير خطّته الفنيّة
Lebanon 24
26-01-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن الوضع العام في لبنان والعالم العربي يفرض نفسه على الفنانين الذين تضرروا كثيراً بعد تفشي فيروس كورونا وغاب معظمهم عن الحفلات والنشاطات وحتى الأغاني الجديدة.
كان من المتوقع صدور ألبوم الفنان عاصي الحلاني الجديد منذ وقت، لكن الظروف التي عاشها العالم ولبنان تحديداً حالت دون ذلك، واليوم عاصي الحلاني الموجود في دبي ينوي إصدار أغاني الألبوم على طريقة "السينغل" أو الأغاني المنفردة، وسينسّق مع شركة روتانا لإتمام الأعمال المفترض أن تقدم جديداً.
وقالت معلومات خاصة إن عاصي الحلاني لا يفكر حالياً بالانتقال للإقامة في دبي أو الإمارات، لكنه موجود فيها اليوم لإتمام عملية التلقيح ضد فيروس كورونا وهو نفسه الذي تلقاه ابنه الوليد، وهو أمر يلزمه أسابيع ليعود بعدها إلى بيروت ويعاود نشاطه إن سمح الوضع العام عموماً.
يُذكر أن عاصي الحلاني أحيا حفل رأس السنة الميلادية في بيروت ونال قسطاً وافراً من الانتقادات، بعدما اتهمه ناشطون أنه سهّل عملية انتقال الفيروس للحاضرين الذين نقلوه لأقربائهم بعد تصاعد نتائج فحوصات الكورونا في لبنان وقرار الاقفال العام تفادياً لمزيد من الإصابات بين الناس، فيما التزم الحلاني الصمت ورد بهدوء غير مباشر على الاتهامات التي طالته.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
Lebanon 24
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
06:38 | 2021-01-26
26/01/2021 06:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
14:56 | 2021-01-26
26/01/2021 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة ويسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعره
Lebanon 24
جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة ويسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعره
11:00 | 2021-01-26
26/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
12:00 | 2021-01-26
26/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
15:00 | 2021-01-26
26/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
21:00 | 2021-01-26
الجمهور يتذكر جمال والدة قصي خولي الأوروبي (صورة)
18:00 | 2021-01-26
لهذا السبب نوال الزغبي لن تتلقى لقاح كورونا!
15:20 | 2021-01-26
ابنة هيفا وهبي تفجر مفاجأة.. ستدخل هذا المجال الفني
15:00 | 2021-01-26
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
12:00 | 2021-01-26
خطيب نادين الراسي يمشط شعرها.. وهكذا علقت (صورة)
09:00 | 2021-01-26
"قلبك ثلج.. قلبي نار": هكذا سخرت هيفا وهبي من صورة بيرني ساندرز !
فيديو
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
Lebanon 24
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-26
27/01/2021 05:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات تونس تصل مبنى البرلمان (فيديو)
Lebanon 24
احتجاجات تونس تصل مبنى البرلمان (فيديو)
17:42 | 2021-01-26
27/01/2021 05:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
27/01/2021 05:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact