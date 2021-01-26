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فنون ومشاهير
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
Lebanon 24
26-01-2021
|
15:00
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تسلمت نيابة قصر النيل في مصر، تقرير الطب الشرعي النهائي، في واقعة وفاة المخرج السوري حاتم علي في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
وجاء البيان النهائي بعد أن أمرت النيابة بتشريح جثمانه، لبيان سبب الوفاة، وأفاد تقرير الطب الشرعي، بعد تشريح جثمان المخرج السوري وأخذ عينات من جثته، أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.
يذكر أن وفاة المخرج السوري حاتم علي بدأت بتلقي قوات الشرطة بلاغا من أحد الفنادق، بالعثور على المخرج السوري حاتم علي، متوفيا داخل غرفته فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة ارتداء المخرج السوري كامل ملابسه، ولا توجد أي آثار عنف في غرفته.
وانتقلت نيابة قصر النيل إلى الفندق، لمعاينة مكان العثور على الجثة، وتبين عدم وجود أية آثار عنف بالمكان كما تبين من مناظرة الجثة، عدم وجود أي أثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق وخاصة من عثر على الجثة لسؤالهم.
وحاتم علي من مواليد 1962، وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986.
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