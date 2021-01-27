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فنون ومشاهير
شيرين عبد الوهاب وأصالة نصري في حفل غنائي لأول مرة
Lebanon 24
27-01-2021
|
06:00
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كشفت تقارير أن الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، ستجتمع مع الفنانة السورية، أصالة نصري، لأول مرة في حفل غنائي الشهر المقبل.
وسيقام الحفل على مسرح المجاز في إمارة الشارقة الإماراتية، في يوم الجمعة الموافق 19 شباط المقبل، بحسب ما صرح به شقيق أصالة، أنس نصري لموقع "إي تي بالعربي".
ويعد هذا هو أول حفل غنائي لشيرين عبد الوهاب منذ بدء أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والذي تعود به إلى جمهورها بعد غياب طويل.
يشار إلى أنه سبق وأن استقبل مسرح المجاز شيرين عبد الوهاب في حفل جمعها مع الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، كما شاركت أصالة الفنانة المصرية، أنغام، في حفل غنائي على نفس المسرح.
وكانت شيرين عبد الوهاب أصدرت، في شهر تشرين الثاني، بيانا رسميا هددت فيه باللجوء للقضاء، وذلك بعد تصريحات لمواطنتها الفنانة، مي عمر.
ونفت شيرين عبد الوهاب في البيان شائعات تجسيد سيرتها الذاتية في مسلسل تلفزيوني جديد يحمل اسم "لؤلؤ"، بحسب موقع "إي تي بالعربي".
وأكدت "أنها ما زالت في أوج عطائها الفني"، تاركة أعمالها وأغانيها هي من تتحدث عنها.
وكان آخر عمل فني لشيرين عبد الوهاب هو أغنية "مش قد الهوى"، التي طرحتها في شهر نيسان الماضي.
المصدر:
سبوتنيك
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