17
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
انسحب من سلاح الطيران الفرنسي بلبنان.. وفاة أحد أشهر مقدمي البرامج بسوريا (صورة)
Lebanon 24
27-01-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفى في دمشق أحد أقدم مقدمي البرامج العلمية والطيارين السوريين، موفق الخاني، الذي اشتهر ببرنامجه العلمي "من الألف إلى الياء" لأكثر من أربعين عاما.
وتنقل الخاني عبر سنواته التي قاربت المئة بين عالمي الطيران والإعلام، إذ اهتم باكرا بالطيران، وكانت بداياته الأولى فيه عام 1942 بدخوله الجيش الفرنسي، قبل أن ينسحب مع رفاقه من سلاح الطيران الفرنسي في لبنان وينضم إلى قوات الدرك السوري، ويحاكم غيابيا.
وشارك بطائرته (وكان يسميها لمياء) في حرب الإنقاذ في فلسطين عام 1948، وتسلم مع رفاقه مطار المزة العسكري باليد من القوات الفرنسية بعد الاستقلال عام 1946.
وبدأ الخاني العمل مع التلفزيون السوري منذ بداياته، إذ قدم برنامج "مجلة العلوم" عام 1961، ثم برنامجه الأشهر "من الألف إلى الياء" الذي بدأ عام 1963 واستمر حتى عام 2004.
وأﺧﺮج الخاني ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ، وتسلم إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السورية عام 1950، وأسس نادي الطيران الشراعي عام 1954.
ونال وسام الاستحقاق السوري عن مشاركته في حرب فلسطين عام 1948، كما نال ثناء خاصاً من رئيس الأركان السورية (رئيس الجمهورية) عام 1954 عدل إلى وسام.
ونال الخاني أيضا وسام الوحدة عام 1958 من المشير عبد الحكيم عامر.
وﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎراً ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ مابين ﻋﺎمي 1980 و 1985.
المصدر:
وكالات
الأكثر قراءة
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
14:56 | 2021-01-26
26/01/2021 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سترة محمد بن سلمان تثير ضجة وتسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعرها
Lebanon 24
سترة محمد بن سلمان تثير ضجة وتسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعرها
11:00 | 2021-01-26
26/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
Lebanon 24
يسكن بيوتنا والمطاعم والمدارس.. كورونا ينتشر بالهواء وتحذير من حالات تفش واسعة
12:00 | 2021-01-26
26/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
15:00 | 2021-01-26
26/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي مساء غد الأربعاء.. الطقس يتحول الى ماطر مع انخفاض ملحوظ في الحرارة
Lebanon 24
منخفض جوي مساء غد الأربعاء.. الطقس يتحول الى ماطر مع انخفاض ملحوظ في الحرارة
11:54 | 2021-01-26
26/01/2021 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:00 | 2021-01-27
شيرين عبد الوهاب وأصالة نصري في حفل غنائي لأول مرة
23:00 | 2021-01-26
الظروف تُجبر عاصي الحلّاني على تغيير خطّته الفنيّة
21:00 | 2021-01-26
الجمهور يتذكر جمال والدة قصي خولي الأوروبي (صورة)
18:00 | 2021-01-26
لهذا السبب نوال الزغبي لن تتلقى لقاح كورونا!
15:20 | 2021-01-26
ابنة هيفا وهبي تفجر مفاجأة.. ستدخل هذا المجال الفني
15:00 | 2021-01-26
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
فيديو
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 09:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
09:00 | 2021-01-27
27/01/2021 09:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
Lebanon 24
54 حبة بدقيقة.. تحطيم الرقم القياسي في التقاط "البوشار"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-26
27/01/2021 09:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact