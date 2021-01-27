انسحب من سلاح الطيران الفرنسي بلبنان.. وفاة أحد أشهر مقدمي البرامج بسوريا (صورة)

توفى في دمشق أحد أقدم مقدمي البرامج العلمية والطيارين السوريين، موفق الخاني، الذي اشتهر ببرنامجه العلمي "من الألف إلى الياء" لأكثر من أربعين عاما.



وتنقل الخاني عبر سنواته التي قاربت المئة بين عالمي الطيران والإعلام، إذ اهتم باكرا بالطيران، وكانت بداياته الأولى فيه عام 1942 بدخوله الجيش الفرنسي، قبل أن ينسحب مع رفاقه من سلاح الطيران الفرنسي في لبنان وينضم إلى قوات الدرك السوري، ويحاكم غيابيا.





وبدأ الخاني العمل مع التلفزيون السوري منذ بداياته، إذ قدم برنامج "مجلة العلوم" عام 1961، ثم برنامجه الأشهر "من الألف إلى الياء" الذي بدأ عام 1963 واستمر حتى عام 2004.



وأﺧﺮج الخاني ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ، وتسلم إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السورية عام 1950، وأسس نادي الطيران الشراعي عام 1954.



ونال وسام الاستحقاق السوري عن مشاركته في حرب فلسطين عام 1948، كما نال ثناء خاصاً من رئيس الأركان السورية (رئيس الجمهورية) عام 1954 عدل إلى وسام.



ونال الخاني أيضا وسام الوحدة عام 1958 من المشير عبد الحكيم عامر.



وﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎراً ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ مابين ﻋﺎمي 1980 و 1985. وشارك بطائرته (وكان يسميها لمياء) في حرب الإنقاذ في فلسطين عام 1948، وتسلم مع رفاقه مطار المزة العسكري باليد من القوات الفرنسية بعد الاستقلال عام 1946.وبدأ الخاني العمل مع التلفزيون السوري منذ بداياته، إذ قدم برنامج "مجلة العلوم" عام 1961، ثم برنامجه الأشهر "من الألف إلى الياء" الذي بدأ عام 1963 واستمر حتى عام 2004.وأﺧﺮج الخاني ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ، وتسلم إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السورية عام 1950، وأسس نادي الطيران الشراعي عام 1954.ونال وسام الاستحقاق السوري عن مشاركته في حرب فلسطين عام 1948، كما نال ثناء خاصاً من رئيس الأركان السورية (رئيس الجمهورية) عام 1954 عدل إلى وسام.ونال الخاني أيضا وسام الوحدة عام 1958 من المشير عبد الحكيم عامر.وﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎراً ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ مابين ﻋﺎمي 1980 و 1985.