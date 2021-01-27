فنون ومشاهير

طوني خليفة يُهاجم ديما صادق: تفضلي شدّي اعدادك اكتر

Lebanon 24
27-01-2021 | 12:00
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غرّد الاعلامي طوني خليفة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ديما صادق ... استعملت فيديوهات لي وللزملاء نهاجم فيه المواطنين للالتزام بالوقاية الصحية وسألت ...هل قلنا هل الكلام للمسؤولين...؟ ديما ..ما قلناه للمسؤولين كان اقوى بكثير ووصفناهم بالمجرمين ودعيناهم الى الرحيل... وتفضلي شدّي اعدادك اكتر للبحث عما قلناه.. وفريق اعدادنا جاهز لمساعدتك."

 
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