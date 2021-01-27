طوني خليفة يُهاجم ديما صادق: تفضلي شدّي اعدادك اكتر

غرّد الاعلامي طوني خليفة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ديما صادق ... استعملت فيديوهات لي وللزملاء نهاجم فيه المواطنين للالتزام بالوقاية الصحية وسألت ...هل قلنا هل الكلام للمسؤولين...؟ ديما ..ما قلناه للمسؤولين كان اقوى بكثير ووصفناهم بالمجرمين ودعيناهم الى الرحيل... وتفضلي شدّي اعدادك اكتر للبحث عما قلناه.. وفريق اعدادنا جاهز لمساعدتك."

ديما صادق ...استعملت فيديوهات لي وللزملاء نهاجم فيه المواطنين للالتزام بالوقاية الصحية وسألت ...هل قلنا هل الكلام للمسؤولين...؟

ديما ..ما قلناه للمسؤولين كان اقوى بكثير ووصفناهم بالمجرمين ودعيناهم الى الرحيل...وتفضلي شدّي اعدادك اكتر للبحث عما قلناه..وفريق اعدادنا جاهز لمساعدتك. — Tony Khalife | طوني خليفة (@TonyKhalifeh) January 25, 2021