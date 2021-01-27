زين العمر بهجوم عنيف على السياسيين: "استحليت شي مسؤول بهالدولة في شوارب"

غرّد الفنان زين العمر عبر حسابه على "تويتر"، وكتب قائلا:



للأسف خلصو الرجال ولا واحد في شوارب بوجّو طلعتو بسينات صيصان كذابين منافقين

الله يصطفل فيكن...." "استحليت شي مسؤول بهالدولة في شوارب بوجّو يطلع ويجاوبني على الصرخة يللي وجهتا مبارح بالڤبديو ....للأسف خلصو الرجال ولا واحد في شوارب بوجّو طلعتو بسينات صيصان كذابين منافقينالله يصطفل فيكن...."

وكان شنّ العمر يوم أمس، من خلال فيديو تحت عنوان "صرخة بإسم الشعب اللبناني" هجوما عنيفا على وزير الصحة والمسؤولين والزعماء في لبنان، وذلك بعد أن تعرضت والدته لوعكة صحية، ورفضت المستشفيات إدخالها للمعالجة قبل أن يؤمن مبلغًا من المال. ووصف الطبقة السياسية بـ"الكاذبين" و"تجّار الدم" وإتهمهم "بقطع الأوكسجين عن الناس بعدما سرقوا الضحكات والأمل بغدٍ أفضل عن الشعب اللبناني".